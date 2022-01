Samsung Galaxy S21 FE aangekondigd: langverwachte smartphone komt naar Nederland

Lang hebben we er op moeten wachten, maar vandaag is hij officieel aangekondigd; de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE. Met een strak design, uitgebreide mogelijkheden en een zelfde prijs heb je een prima toestel in handen.

Samsung Galaxy S21 FE officieel

De Samsung Galaxy S21 FE is aangekondigd. De smartphone van het bedrijf werd eigenlijk afgelopen zomer al verwacht, maar door verschillende factoren, waaronder de chiptekorten, werd dat steeds uitgesteld. Later leek het erop dat de telefoon helemaal niet meer zou komen. In de afgelopen weken en maanden stroomden de geruchten binnen. Nu is het hoge woord eruit.

Met de Samsung Galaxy S21 FE brengt de fabrikant een opvolger uit voor de erg succesvolle Samsung Galaxy S20 FE. De vorige ‘Fan Edition’ werd bekroond met een DroidApp Award en kwam erg goed uit de beoordeling in de Samsung Galaxy S20 FE review. Daarnaast was het toestel goed geprijsd en bood het veel mogelijkheden. Dat succes wil Samsung met de S21 FE voortzetten.

Samsung benadrukt het design van het toestel, waarbij elke kleur is afgewerkt met een matte finish. Daarbij heeft het toestel een dikte van slechts 7,9 millimeter. Het scherm van de Galaxy S21 FE is een 6,4 inch Full-HD+ Dynamic AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en we vinden er ook de 32 megapixel front-camera.

Camera

Aan de achterzijde zien we een design dat vergelijkbaar is met dat van de Samsung Galaxy S21. Er is een triple-camera met een 12 megapixel hoofdlens, een 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telefotolens. Hiermee belooft Samsung 30X space zoom, al is dit digitaal, dus hoe bruikbaar dit echt is, moet in de praktijk gaan blijken.

De Samsung Galaxy S21 FE wordt aangedreven door een octa-core processor, welke gebakken is op 5nm. Details worden op dit moment achterwege gelaten, maar we hebben Samsung de vraag gesteld, welke processor in het toestel is te vinden. Dit is of de Exynos 2100 of de Snapdragon 888, zodra we hierover meer informatie hebben, updaten we dit artikel. Daarbij is er keuze uit de variant met 6GB RAM en 128GB opslagruimte, of 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Er is verder een 4500 mAh accu met 25W bekabeld laden en 15W draadloos laden. Het vorige model kon niet draadloos opgeladen worden.

Android 12 en updates

Fijn aan het toestel is dat het direct vanuit de doos op Android 12 draait. Dit betekent dat je in de toekomst een update kunt verwachten naar in ieder geval Android 13, 14 én Android 15. Ook geldt een periode van vier jaar voor beveiligingsupdates; en zit je met de Galaxy S21 FE dus helemaal gebakken.

De nieuwe telefoon komt uit in de kleuren groen, lavendel, wit en grafiet. Vanaf 11 januari is hij in Nederland te vinden voor een prijs van 749 euro. Deze prijs ligt gelijk met zijn voorganger. Er komt geen 4G-versie, zoals dat bij de S20 FE wel het geval was.