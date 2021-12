Samsung Galaxy S21 FE: 6 minuten durende videoreview opgedoken

Als er één toestel is waarover we ontzettend veel gehoord hebben, dan is het wel de Samsung Galaxy S21 FE. Nu zien we een minutenlange video van de nieuwe smartphone, in de vorm van een videoreview.

6-minuten video van Galaxy S21 FE

Alweer is er een hoofdrol weggelegd voor de Samsung Galaxy S21 FE. Waar we voor de kerstdagen al een korte hands-on zagen op Instagram van het nieuwe toestel, is het nu de beurt aan een uitgebreidere video. Op YouTube is een 6-minuten durende video te zien; een Italiaanse bron heeft de video gepubliceerd, waarbij we uitgebreid inzicht krijgen in de specificaties en natuurlijk de vormgeving van de Galaxy S21 FE. Ook weten we dat Samsung geen oplader mee lijkt te leveren met de telefoon.

Wat we weten is dat de Samsung Galaxy S21 FE, waarbij de afkorting op FE staat voor Fan Edition, voorzien wordt van een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 120Hz scherm. De smartphone krijgt een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm, 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Er is ook driemaal een 12 megapixel lens; een hoofdlens, een groothoeklens en een telelens met 3x zoom en optische beeldstabilisatie. Verder is er een 32 megapixel selfielens en een 4500 mAh accu met 25W opladen. De camera wordt ook uitgetest, samen met een video-sample die gemaakt is met de Galaxy S21 FE. Samsung levert de telefoon met Android 12 met haar eigen One UI skin.

Een hele goede eerste indruk krijg je in de onderstaande video. De aankondiging van het toestel staat volgens de berichten gepland voor in januari.