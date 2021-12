Samsung Galaxy S21 FE laat zich zien in nieuwe hands-on video

Als we afgaan op alle informatie die de afgelopen tijd dankzij geruchten de wereld in geslingerd is over de S21 FE, dan wordt het een saaie aankondiging van Samsung. Niet omdat de Galaxy S21 FE niet interessant is, maar eigenlijk alles is al volledig uitgelekt over het toestel. Nu zien we een nieuwe hands-on video.

Galaxy S21 FE in video

De Samsung Galaxy S21 FE gaat wel heel erg vaak rond in het geruchtencircuit. Niet gek, want de telefoon zou oorspronkelijk in de zomer van afgelopen jaar al aangekondigd worden. Nu zou volgens de laatste berichten de aankondiging gepland staan voor 11 januari. Tot die tijd houdt het blijkbaar niet op met alle geruchten en berichten die binnenkomen. Een bron uit Chili heeft nu een video gedeeld van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE en deelt deze op Instagram. We krijgen enkele seconden een duidelijk beeld van de nieuwe telefoon van de Koreaanse fabrikant.

De video is hieronder te bekijken;

