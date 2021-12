Samsung Galaxy S21 FE: dit zijn de kleuren en Europese prijzen

Er is weer nieuws over de Samsung Galaxy S21 FE. De nieuwe versie van de Fan Edition moet in januari aangekondigd worden, en een betrouwbare bron deelt nu meer informatie over de prijs en de kleuren.

Galaxy S21 FE: kleur en prijs

Een half jaar geleden werd de Galaxy S21 FE eigenlijk al verwacht, maar door verschillende omstandigheden heeft de fabrikant besloten hem -volgens de geruchten- in januari 2022 te presenteren. In de afgelopen tijd hebben we al meermaals wat voorbij zien en horen komen over de Galaxy S21 FE, en nu komt daar weer wat informatie bij.

Samsung zou volgens de Duitse bron Winfuture de smartphone willen uitbrengen in de kleuren zwart, wit, groen en roze. Dit komt overeen met de eerder verschenen berichten over het toestel. Informatie is er ook over de prijzen van de Samsung Galaxy S21 FE. Samsung zou het toestel in Europa uit willen brengen voor 649 euro. Hiervoor krijg je dan de variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor 699 euro krijg je de 256GB variant. De prijzen zijn hiermee hetzelfde als die van de Galaxy S20 FE, de smartphone die ons uitstekend beviel, zo schreven we in de Galaxy S20 FE review.

In januari zullen we vermoedelijk alles te horen krijgen over de nieuwe smartphone van het merk.