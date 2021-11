Samsung Galaxy S21 FE: hoop officiële foto’s en marketingmateriaal opgedoken

Er is weer nieuws over de Samsung Galaxy S21 FE. De nieuwe smartphone die binnenkort verwacht wordt, verschijnt in een groot aantal foto’s. Hiermee zien we het toestel van verschillende kanten, in verschillende kleuren en komen we ook vast enkele details te weten. We praten je helemaal bij!

Galaxy S21 FE in volle glorie

Al lange tijd gaat het week in, week uit over de Samsung Galaxy S21 FE. Niet heel gek, want de aankondiging stond oorspronkelijk voor augustus dit jaar gepland, maar gaan we naar verwachting nu pas in januari zien. De verwachtingen zijn hooggespannen, want met de Galaxy S20 FE, de voorganger van de S21 FE, wisten de Koreanen een geweldige smartphone op de markt te brengen. De beelden die nu zijn verschenen, laten de smartphone van verschillende kanten zien, waarbij we ook nog eens de smartphone in de nieuwe kleuren te zien krijgen.

De beelden lijken afkomstig te zijn van een digitale brochure van Samsung, of de originele website met marketingmateriaal. Verwacht wordt dat de smartphone met een Snapdragon 888 chipset op de markt komt, de high-end SoC van dit jaar. Al wordt de komst van de S21 FE met een Exynos 2100 chipset ook niet uitgesloten. De berichten spreken verder over een 4500 mAh accu met 25W opladen, echter zou deze niet standaard meegeleverd worden met het toestel. Gesproken wordt ook over een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED scherm met 120Hz verversingssnelheid, een triple-camera met 64MP hoofdcamera, een groothoek- en diepte-sensor en standaard met 6GB RAM met 128GB opslagruimte. Het werkgeheugen zou maximaal op 12GB en de opslagruimte op 256GB.

Dankzij de foto’s die nu van de Samsung Galaxy S21 FE zijn verschenen, komen we te weten in welke kleuren de smartphone op de markt gebracht zal worden. Dit zal zijn Cream, Lavender, White en Black. Op 4 januari kunnen we naar verwachting de nieuwe smartphone van Samsung verwachten.

