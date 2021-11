Nieuwe details opgedoken over aankondiging Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S22 en Galaxy S21 FE komen vrijwel dagelijks langs in het geruchtencircuit. Nu komen we weer wat meer te weten over de aankondiging van de Galaxy S21 FE. Deze komt net wat eerder dan gedacht.

Galaxy S21 FE komt 4 januari

Samsung trapt het nieuwe jaar af met de aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE. De Fan Edition zullen we in januari gaan zien. Eerder kwamen er al data naar buiten over de Galaxy S22-serie. Nu is het dus het nieuws over de Galaxy S21 FE waarover we meer te weten komen. We weten al dat de aankondiging in januari plaats zou vinden, maar nu weten we ook een datum.

Volgens leaker Jon Prosser staat de aankondiging gepland op 4 januari. Er zal geen pre-order periode komen. De smartphone moet vanaf 11 januari 2022 beschikbaar zijn voor verkoop. En dat werd stiekem toch wel tijd. De fabrikant had oorspronkelijk het plan om de telefoon afgelopen zomer te presenteren. Echter zorgde het chiptekort er mede voor dat de aankondiging steeds maar uitgesteld werd.