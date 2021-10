Nieuwe bron: geen Samsung Galaxy S21 FE tijdens komende aankondiging

De Samsung Galaxy S21 FE gaat al langere tijd rond in het geruchtencircuit. Niet gek, want over het toestel is al de nodige informatie naar buiten gekomen. Nu is er nieuws over de verschijningsdatum; en die zal niet in de komende week zijn.

Geen Galaxy S21 FE in oktober

Het lijkt er toch niet op dat we deze maand de opvolger van de succesvolle Samsung Galaxy S20 FE gaan zien. Waar de aankondiging van de Galaxy S21 FE al vaak is uitgesteld, blijft dat voorlopig het geval, zo laat Ross Young weten. Hij is een doorgaans goed geïnformeerde bron in de telecomwereld en is goed op de hoogte van wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Oorspronkelijk hadden we de Galaxy S21 FE al in de zomer verwacht, maar problemen met chiptekorten en een populaire Galaxy Z-serie heeft volgens de eerdere berichten roet in het eten gegooid.

Van de week kwam het nieuws naar buiten dat Samsung op 19 oktober een aankondiging heeft Galaxy Unpacked Part 2. Hierbij werd al snel de suggestie gewekt dat we hier dan ook de nieuwe Galaxy S21 FE gaan zien. Dit lijkt dus echter niet het geval. Volgens Ross Young is die kans niet aannemelijk. Volgens hem start Samsung in december pas met de productie van het toestel. De aankondiging van de S21 FE zou plaatsvinden in januari. De presentatie van de Galaxy S22-serie zou door die aankondiging ook verder opgeschoven zijn. Wat we dan wel in oktober te zien krijgen is niet bekend, vermoedelijk gaat het hier om één of meerdere tablets.