Samsung Galaxy S21 FE handleiding duikt op: dit is er opvallend

Opvallend nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE. De fabrikant zal het toestel voorzien van enkele wijzigingen. Deze informatie komen we te weten dankzij het online verschijnen van de handleiding van het toestel.

Samsung Galaxy S21 FE opgedoken in handleiding

Een handleiding is opgedoken van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE, waarvan de aankondiging binnenkort verwacht wordt. Al heel vaak is het toestel in de media verschenen en dus kan het niet lang meer duren totdat het toestel officieel aangekondigd wordt. Tot die tijd moeten we het doen met de berichten die nu in het geruchtencircuit rondgaan. De gebruikershandleiding van de S21 FE is nu opgedoken, waardoor we een goed beeld krijgen van de nieuwe smartphone.

Allereerst zien we de smartphone nogmaals van de voor- en achterkant. Als we afgaan op de informatie uit de handleiding, lijkt Samsung ervoor te kiezen om de smartphone geen geheugenkaartslot te geven. Verder kunnen we ook een 3,5 millimeter aansluiting op onze buik schrijven. Net als steeds meer Samsung-toestellen zal ook de Galaxy S21 FE niet met een oplader geleverd worden. Dit zal een optionele accessoire worden. De handleiding heeft het verder nog over de aanwezigheid van IP68-certificatie en een vingerafdrukscanner in het scherm. De kleuren zwart, groen, paars en wit staan verder genoemd, net als ondersteuning voor draadloos laden.

De Samsung Galaxy S21 FE moet in verschijnen met een Exynos 2100 chipset in enkele markten. In andere landen komt de smartphone met de Snapdragon 888. Het is -nog- niet bekend welke we in ons land gaan zien. De smartphone krijgt verder tenminste 6GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4500 mAh accu en 25W opladen. Voor dat laatste zul je dus wel over een geschikte oplader moeten beschikken.