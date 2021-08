Samsung Galaxy S21 FE in 3D-beelden: dit is ‘m van alle kanten

Evan Blass heeft met regelmaat als eerst informatie in het bezit over nieuwe toestellen. Hij deelt nu de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE van alle kanten.

Galaxy S21 FE van alle kanten

De Samsung Galaxy S21 FE is in de afgelopen tijd al meermaals uitgelekt. Het toestel moet de succesvolle Galaxy S20 FE opvolgen, welke we eerder uitgebreid hebben besproken in de Galaxy S20 FE review. Samsung zou het toestel verder willen verbeteren, maar blijft met het design wel dichtbij de Galaxy S21-serie. Dit zien we onder andere aan de cameramodule van de smartphone.

In het 3D-model van de S21 FE zien we dus een bekend design, samen met een USB-C poort en een speaker aan de onderkant van de smartphone. Samsung geeft de smartphone aan de voorzijde een punch-hole opening voor de front-camera. Nu er steeds meer informatie opduikt over de nieuwe Galaxy S21 FE, is het vermoeden dat het niet gek lang meer moet duren totdat Samsung de smartphone officieel aankondigt.