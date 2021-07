Samsung Galaxy S21 FE duikt op bij keuringsinstantie en Evleaks deelt 360-graden video

Samsung werkt achter de schermen aan de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE. Hoewel deze pas later dit jaar verwacht wordt, komen we steeds meer te weten over de smartphone. Nu is de telefoon alvast opgedoken bij keuringsinstantie TENAA. Dankzij die informatie weten we wat specificaties.

Galaxy S21 FE bij TENAA

Keuringsinstantie TENAA heeft bezoek gehad van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE. Dankzij de informatie die daarover naar buiten is gekomen, krijgen we weer een beetje meer beeld van de Galaxy S21 FE, ofwel de Fan Edition die later dit jaar uitgebracht zal worden. Met de Galaxy S20 FE doet Samsung nog altijd goede zaken. Niet heel gek, want in onze Galaxy S20 FE review schreven we al dat het een erg fijne smartphone is. Daarnaast is de prijs inmiddels flink lager.

Eerder opgedoken foto van de Galaxy S21 FE

De nieuwe Galaxy S21 FE krijgt een 6,4 inch beeldscherm mee; een AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De telefoon zal de afmetingen 155,7 x 74,5 x 7,9 millimeter krijgen. Deze komt overeen met de huidige S20 FE. Samsung zal het toestel een 4370 mAh accu meegeven, dual-sim ondersteuning en Android 11. Uiteraard komt de S21 FE op de markt met 5G; het is niet bekend of er ook een 4G-model op de planning staat. Eerder dook de informatie al op dat de smartphone een Exynos chipset meekrijgt.

Evleaks

Evleaks, aka Evan Blass, heeft ook van zich laten horen. Hij deelt een video (of beter gezegd GIF’je) van de smartphone in 360 graden.

Galaxy S21 FE pic.twitter.com/2P4pehUL9E — Evan Blass (@evleaks) July 7, 2021

