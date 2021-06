Gebruikers Galaxy S21 Ultra klagen over leeglopende accu als hij in de zak zit

In de afgelopen tijd zijn er steeds meer klachten binnen gekomen van gebruikers van de Samsung Galaxy S21 Ultra. De smartphone zou bij een grote groep gebruikers problemen vertonen met een leeglopende batterij.

Batterij loopt leeg bij Galaxy S21 Ultra

Samsung heeft met de Galaxy S21-serie een mooie reeks smartphones uitgebracht. De fabrikant komt nu echter wat minder positief in het nieuws, en wel met de Samsung Galaxy S21 Ultra. Bij een grote groep gebruikers duikt het probleem op dat de smartphone van de Koreaanse fabrikant wel heel veel stroom verbruikt in stand-by. Vreemd genoeg meldt het scherm met de batterijstatistieken niets geks, zo melden gebruikers.

Volgens de informatie verbruikt de telefoon niet meer batterij als het plat op tafel ligt, maar stijgt het batterijverbruik aanzienlijk als deze in bijvoorbeeld een broekzak zit. De boosdoener lijkt de camera-app te zijn, welke geactiveerd wordt als er beweging gedetecteerd wordt. Bij één gebruiker verbruikte de accu 21 procent aan stroom in 7 uur tijd, terwijl er maar 15 minuten screen-on-time was. De fout kon volgens de melder wel opgespoord worden met alternatieve batterijverbruiker-apps; zoals GSam Battery Monitor.

Vooralsnog is er helaas geen officiële oplossing en heeft Samsung nog niet op de berichten gereageerd. Zover bekend treft het probleem alleen de Galaxy S21 Ultra en blijven de S21 en S21+ buiten beschouwing.

Samsung Galaxy S21 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1019,00 euro

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro