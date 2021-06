Evleaks deelt persfoto’s van nieuwe Samsung Galaxy S21 FE; ook prijs uitgelekt

We kunnen een nieuwe ‘Fan Edition’ van de Galaxy S-serie verwachten. Al langer komen we berichten tegen van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE. Wat kunnen we verwachten van dit nieuwe model smartphone?

Galaxy S21 FE volgens Evleaks

Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks, heeft weer van zich laten horen. De leaker heeft nieuws over de Samsung Galaxy S21 FE, welke de populaire Galaxy S20 FE op moet gaan volgen. In onze Galaxy S20 FE review waren we al erg enthousiast over de smartphone, dus goed nieuws dat er een opvolger in de startblokken staat. Het is een toestel waarover we al het één en ander gehoord hebben, maar nu krijgen we er ook een beter beeld van.

De nieuwe Samsung Galaxy S21 FE zal in tenminste vier kleuren op de markt verschijnen. Naast de kleuren wit en zwart, komt hij er ook in lila-paars en olijfgroen. Het toestel zal vervaardigd zijn uit metaal, waarbij de cameramodule uit plastic bestaat.

Als we kijken naar de eerder verschenen berichten, dan krijgt het toestel de afmetingen 155,7 x 74,5 x 7,9 millimeter. Er zal 6/8GB RAM en 128/256GB aan opslagruimte zijn. Het Super AMOLED-scherm toont beelden met Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Ook zal de telefoon op Android 11 draaien en is er een 32 megapixel front-camera. De smartphone wordt voorzien van een triple-camera achterop met een 12MP hoofdcamera met OIS, 12MP groothoeklens en 8MP/12MP telelens. De accucapaciteit zou uitkomen op 4500 mAh en er is 25W opladen. Ook moet de Galaxy S21 FE voorzien zijn van draadloos laden. Daarnaast zou voor de Fan Edition weer gekozen worden voor een Qualcomm-chipset; mogelijk de Snapdragon 888.

Of alle informatie klopt, dat zullen we later pas horen. Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung de nieuwe Galaxy S21 FE presenteert. Tot die tijd is de Galaxy S20 FE een uitstekend alternatief. Volgens geruchten zou dit model S21 aangekondigd worden in augustus.

Prijs

De Zuid-Koreaanse bron ‘Herald Corp’ heeft meer informatie over de prijs van de Galaxy S21 FE. De prijs van de smartphone moet lager liggen dan bij de huidige Galaxy S20 FE. Volgens de bron komt de prijs te liggen tussen de 700,000 en 800,000 won. Dit komt neer op een bedrag van rond de 520 en 600 euro. We vermoeden daarmee een bedrag van 599 euro. De S20 FE verscheen als 4G-versie voor een bedrag van 649 euro. Voor 749 euro kwam het 5G-toestel op de markt.