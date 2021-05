Samsung Galaxy S21 FE steeds dichterbij: informatie over release en kleuren

Samsung komt binnenkort met de nieuwe Galaxy S21 FE, als opvolger van de fijne Galaxy S20 FE. Nu komen we meer te weten over de release en de kleuren van de smartphone.

Nieuws over Galaxy S21 FE

We waren heel enthousiast over de Samsung Galaxy S20 FE, zoals we beschreven in de Galaxy S20 FE review. De opvolger zit ook in de pijplijn, waarbij de verwachting is dat het toestel S21 FE zal gaan heten. De afkorting ‘FE’ staat hierbij voor Fan Edition. Volgens analist Ross Young zal de productie in juli beginnen, waarbij de verwachting is dat het toestel in augustus aangekondigd wordt. Vervolgens zou het plan zijn dat eind augustus-september de nieuwe Galaxy S21 FE in de winkels komt te liggen.

De eerder verschenen render van de Galaxy S21 FE

Er is ook informatie over de kleuren. De huidige Galaxy S20 FE verscheen in tal van verschillende kleuren. De nieuwe S21 FE zou verschijnen in de kleuren grijs, lichtviolet, lichtgroen en wit. Het is niet bekend of alle kleuren ook in Europa uitgebracht worden.