‘Samsung werkt aan nieuwe Galaxy S21 FE’

Samsung lijkt ook dit jaar weer een Fan Edition uit te willen brengen van de S-serie. De Galaxy S20 FE zou dit jaar een opvolger krijgen in de vorm van de Galaxy S21 FE. Wat kunnen we van het toestel verwachten?

Samsung Galaxy S21 FE in voorbereiding

De Samsung Galaxy S20 FE is een erg fijn toestel. De smartphone ging aan de haal met DroidApp Awards 2020 en ook in onze Galaxy S20 FE review waren we erg te spreken over het kleurrijke toestel. We beschreven het toestel als misschien wel de allerbeste Samsung. We vermoeden wel dat dit succes ook komt door de Snapdragon-chipset die in de 5G-versie van de smartphone te vinden was, normaliter plaatst Samsung de Exynos chipset in haar toestellen en die staan bekend om een hoger energieverbruik.

Nu lijkt het volgens de laatste berichten zo te zijn dat Samsung werkt aan een nieuwe Fan Edition. De Samsung Galaxy S21 FE zou in ontwikkeling zijn. Geen hele rare gedachte gezien het succes van de fijne S20 FE. De telefoon zou het modelnummer SM-990B krijgen. De B maakt dit duidelijk, omdat bij het huidige model ook de B aangeeft dat het hier om de Fan Edition gaat. Het lijkt erop dat alleen een 5G-versie komt, niet langer meer een 4G-model. De smartphone zal uitgebracht worden in twee varianten; de een met 128GB opslagruimte, de andere met 256GB aan geheugen.

Volgens de bron krijgt het toestel verder Android 11 mee (zo ziet het er nu naar uit) en dat natuurlijk samen met de One UI skin van Samsung. Ook de Galaxy S21 FE zal in verscheidene kleuren verschijnen, waarbij in ieder geval gesproken wordt over de kleuren wit, grijs, paars en violet. De releasedatum en prijs is nog niet bekend. Het 5G-model van de S20 FE werd in september aangekondigd voor een prijs van 749 euro. De release van de S21-serie zelf is naar voren gehaald. Wie weet wil Samsung dat ook nog doen bij de Fan Edition. Tot die tijd is de Galaxy S20 FE een uitstekende keuze met prima updatebeleid.