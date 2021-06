Samsung begint ontwikkeling Android 12 voor Galaxy S21-serie: wanneer kun je de update verwachten?

Android 12 werd in mei officieel aangekondigd tijdens Google I/O nadat eerder al ontwikkelaarsversies werden vrijgegeven. Inmiddels zijn we bij de beta-versies aangekomen, waarbij Google zich klaarmaakt voor de definitieve versie. Android 12 is nu ook in ontwikkeling voor de Galaxy S21-serie.

Ontwikkeling Android 12 voor Galaxy S21-serie

Samsung zal voor een hoop toestellen de update naar Android 12 uitrollen. Dit werd al duidelijk bij ons Android 12 Update Overzicht. Hier kun je precies zien voor welke toestellen de update naar de nieuwe Android-versie beschikbaar zal komen. Fabrikanten zullen langzaamaan gaan beginnen met het optimaliseren van de update voor hun toestellen. Zo ook Samsung, zo wordt nu duidelijk.

Volgens Max Winebach is Samsung gestart met de ontwikkeling van Android 12 voor de toestellen uit de Galaxy S21-serie. Om specifiek te zijn; dus voor de Galaxy S21, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra. Hierbij kan het zomaar zijn dat Samsung eerder klaar is met de definitieve update naar Android 12. Voor de Galaxy S20-serie begon Samsung eind juli met de ontwikkeling van Android 11. De update verscheen vervolgens midden december in Nederland. Als we deze lijn doortrekken kan het zomaar zijn dat Samsung in november de definitieve update naar Android 12 uit kan rollen naar de Galaxy S20-serie.

Er bestaat een mogelijkheid dat Samsung meer feedback wil verzamelen en een beta-programma opstart. Eerder waren beta-programma’s niet beschikbaar in Nederland en het is onduidelijk of dat nu verandert. Naast Android 12 zal Samsung ook One UI 4 uitrollen. Volgens sommige media werden daar onlangs beelden van gedeeld, maar deze zouden fake zijn.

