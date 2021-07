Samsung Galaxy S21 FE duikt op in persfoto; en komt met Exynos chipset

Geen Snapdragon-processor voor de nieuwe Galaxy S21 FE, dat blijkt uit de recente berichten die zijn verschenen over de smartphone van Samsung. Niet alleen komen we meer te weten over de chipset, we zien ook een persfoto van het toestel.

Galaxy S21 FE in persfoto

De voorbereidingen voor de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE zijn in volle gang. De fabrikant zal de opvolger van de succesvolle Galaxy S20 FE, welke inmiddels zeer interessant in prijs is verlaagd, uitbrengen in tenminste vier kleuren. Wanneer het bij die vier blijft, is dat aantal minder dan het aantal kleuren waarin de S20 FE verscheen. Dankzij de foto, die wordt gedeeld door de collega’s van Android Headlines, zien we een stijlvol toestel, waarbij het design voor een groot deel overeenkomt met dat van de Galaxy S21-serie.

Samsung zal de Galaxy S21 FE uitbrengen in de kleuren; zwart, wit, lichtgroen en lichtviolet. De cameramodule is bij de S21 FE minder dik dan bij de toestellen uit de S21-serie zelf. Verwacht wordt dat het toestel voorzien wordt van een plastic behuizing, waardoor het toestel wat goedkoper op de markt gebracht kan worden.

Eerdere geruchten spraken over de aanwezigheid van de Snapdragon 888 chipset van Qualcomm, maar de nieuwste geruchten spreken dat tegen. Volgens de nieuwere berichten gaat dat ‘feest’ niet door. Samsung zou in plaats daarvan het toestel gaan voorzien van een eigen Exynos chipset. Samsung zou de introductie van het toestel al uitgesteld hebben vanwege het tekort aan chips. Doorgaans staan de Snapdragon-processors erom bekend dat ze veel zuiniger zijn en ook sneller zijn dan de Exynos-chipsets. Daarbij zou een optie opengehouden worden om de S21 FE alleen in enkele markten uit te brengen en niet wereldwijd.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 497,00 euro

De foto bovenaan het artikel toont de Galaxy S20 FE