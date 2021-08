‘Verkopen van Galaxy S21-serie valt enorm tegen’

Samsung brengt ieder jaar een nieuwe Galaxy S-serie uit. Begin dit jaar was daar de Galaxy S21-serie. De verkopen lijken echter ver achter te liggen in vergelijking met de eerder verschenen modellen uit de S-serie.

Verkoop Galaxy S21 valt tegen

De Business Post heeft een rapport naar buiten gebracht over de verkopen van de toestellen uit de Galaxy S21-serie. Volgens dit rapport zijn de Galaxy S21, Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra niet zo populair als gehoopt door Samsung. In de eerste zes maanden van dit jaar zou de serie minder verkocht zijn dan dit bij de Galaxy S20-serie het geval was, in het eerste half jaar van vorig jaar. Volgens dezelfde bron liggen de verkopen ook achter op de Galaxy S10-serie uit 2019.

In de eerste zes maanden van beschikbaarheid zouden 13,5 miljoen eenheden van de Galaxy S21 verkocht zijn. Dat aantal ligt 20 procent lager dan bij de S20-serie, en maar liefst 47 procent lager dan bij de S10-serie, zo luidt een rapport. Onderstaande grafiek van Counterpoint Research toont de verkopen sinds de Galaxy S5-serie.

Ook is er succes, vooral in eigen land. In de eerste maand van verkoop, verkocht Samsung 590.000 toestellen uit de S21-serie in thuisland Zuid-Korea. Dit is het hoogste aantal sinds de Galaxy S8, toen er in de eerste maand 620.000 van de S8-serie verkocht worden, dat terwijl er in de S8-serie slechts twee modellen verschenen, in plaats van drie. In Q2 van dit jaar verkocht Samsung naar verluidt 58 miljoen smartphones in totaal, tegenover 54 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De verkopen van goedkopere toestellen lijkt flink gestegen te zijn.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 769,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 896,00 euro