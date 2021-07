Samsung gaat nieuwe kleuren uitbrengen van Galaxy S21-serie; ook meer RAM

Er komt een frisse wind door de Galaxy S21-serie. Niet alleen heeft de fabrikant het plan om de smartphoneserie in nieuwe kleuren uit te brengen. Ook wordt er gedacht aan een RAM-upgrade voor de goedkopere modellen in de high-end serie van Samsung.

Nieuwe kleuren en meer RAM

Volgens de collega’s van Sammobile is Samsung van plan om binnenkort nieuws vrij te geven over de Galaxy S21-serie. Eén van de plannen zou zijn dat de goedkopere modellen een upgrade krijgen van het RAM-geheugen. Er zou een mogelijkheid zijn dat de toestellen, welke nu geleverd worden met 8GB aan werkgeheugen, 12GB aan werkgeheugen meekrijgen.

Daarnaast zou de fabrikant de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra willen voorzien van een frisse lik verf. Dat betekent dat er nieuwe kleuren verschijnen van de modellen uit de S21-serie. Het is echter niet bekend of alle drie de toestellen ook gaat voorzien van nieuwe kleuren. Vreemd genoeg ontbreekt verdere informatie over welke kleuren precies aan het portfolio toegevoegd gaan worden. Eerder verscheen in de Verenigde Staten wel een Navy Blue-kleur, de kleur die we kennen van de Galaxy S20 FE, maar deze verscheen niet in andere landen. Samsung zou wel voornemend zijn om de nieuwe kleuren voor de S21-serie in andere landen uit te brengen. Fabrikanten brengen vaker nieuwe kleuren uit van modellen, om zo het toestel weer in the picture te zetten.

Mogelijk horen we meer over deze plannen tijdens de aankondiging van Samsung in augustus. Naar verluidt horen we op 11 augustus meer over de Galaxy Z Fold 3, de Z Flip 3 en de nieuwe smartwatch met de naam Galaxy Watch 4.