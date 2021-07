Nu ook de Samsung Galaxy Z Fold 3 van alle kanten (foto’s)

Samsung komt deze zomer met de introductie van meerdere nieuwe producten. Niet alleen wordt een nieuwe smartwatch verwacht; ook twee vouwbare smartphones zitten in de pijplijn. Nu zien we uitgebreide foto’s van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Galaxy Z Fold 3 in foto’s

We kregen van de week al een mooi voorproefje op de Galaxy Z Flip 3 welke uitgebreid op foto’s te zien was. Deze smartphone komt beschikbaar in acht kleuren. Nu komen we ook van alles te weten over de andere vouwbare smartphone die we deze zomer officieel gaan zien; de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Een groot aantal persfoto’s van de telefoon zijn nu uitgelekt en in handen van 91Mobiles. Het lijkt erop dat Samsung het toestel in drie kleuren op de markt wil brengen. De kleuren waar het om gaat is lichtgrijs, zwart en donkergroen. Daarbij lijkt het merk niet gekozen te hebben voor een glanzende, maar een matte afwerking.

Het hoofdscherm zou een grootte krijgen van 7,55 inch. Het scherm aan de buitenkant 6,23 inch. De Galaxy Z Fold 3 krijgt volgens de bron ook ondersteuning voor bediening met de S Pen en natuurlijk 5G. De front-camera wordt onder het display geplaatst; waarmee het de eerste Samsung is met deze feature. De Galaxy Z Fold 3 krijgt een Exynos 2100 chipset van Samsung zelf, maar zou in sommige markten met een Snapdragon 888 uitgebracht worden. We verwachten het toestel in augustus, maar Samsung heeft hier zelf nog niks over losgelaten.