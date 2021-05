‘Nieuwe editie van Samsung Galaxy Unpacked op 19 augustus gepland’: dit is de verwachting

Samsung heeft volgens de Koreaanse berichten een nieuwe datum in de agenda omcirkeld. Op 19 augustus zal er een nieuwe editie zijn van Samsung Galaxy Unpacked; een event waar nieuwe apparaten en producten aangekondigd worden. Wat kunnen we dit jaar verwachten tijdens de aankondiging?

Galaxy Unpacked op 19 augustus

Volgens de Zuid-Koreaanse bron Yonhap heeft Samsung in augustus een nieuwe aankondiging gepland staan. Een nieuwe editie van Samsung Galaxy Unpacked zou plaatsvinden op 19 augustus. Hierbij zouden we tenminste drie nieuwe toestellen gaan zien, zo luidt het volgens het bericht.

Eén van de toestellen die we zullen gaan zien, is de Samsung Galaxy S21 FE. De Fan Edition van de Galaxy S20 werd al uitgebreid besproken in een positieve Galaxy S20 FE review. Daarbij zijn er nog twee toestellen die we kunnen verwachten tijdens het event van Samsung. Het gaat hierbij om twee vouwbare toestellen met de namen Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3. In de afgelopen tijd hebben we al het één en ander gehoord en gezien van de nieuwe smartphones. Onlangs lekten promotiefoto’s uit van de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3.

Volgens de tot nu toe bekende informatie zal de Galaxy Z Fold 3 overweg met de S Pen, net zoals we dat zagen bij de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy Note-serie. De Z Fold 3 zou verder een under-display front-camera krijgen en de mogelijkheid om het scherm in een stand van 90 graden neer te zetten. Alle details horen we naar verwachting op 19 augustus.