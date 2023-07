Samsung rolt beveiligingsupdate uit voor Galaxy S21 FE, Z Flip 3, Fold 3 en A71

Vier smartphones van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe beveiligingsupdate. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S21 FE, de Galaxy Z Flip 3, Fold 3 en A71.

Updates bij Samsung

Het is een drukke week bij Samsung met updates. De fabrikant heeft van de week al veel toestellen bijgewerkt naar de juli-patch. Nu is het de beurt aan de volgende lichting toestellen. Onze mailbox overstroomd weer met updatemeldingen, en dat zien we graag!

De toestellen die vanaf nu bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2023 zijn de onderstaande toestellen. Daarnaast brengt de update niet alleen de patches van Google zelf. Samsung zelf heeft ook nog eigen juli-patches toegevoegd.

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

En dan hebben we nog de Samsung Galaxy A71. Het toestel uit het middensegment wordt bijgewerkt met de op één na laatste security-patch die uitgerold is door het merk. Voor de smartphone kun je beveiligingsupdate juni binnenhalen. Wanneer je een nieuwe update kunt downloaden voor je toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 471,00 euro