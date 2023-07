Samsung voegt 38 eigen patches toe aan beveiligingsupdate juli

Aan de nieuwste beveiligingsupdate van juli voegt Samsung ook deze maand weer verbeteringen toe. In totaal kunnen we bijna veertig patches verwachten voor de Samsung-toestellen. Deze komen bovenop de patches van Google zelf.

38 patches van Samsung

Samsung heeft nieuwe details naar buiten gebracht over de beveiligingsupdate van juli. Met de zevende security-patch van het jaar zijn door Google al tientallen patches doorgevoerd. Samsung deelt nu ook details over welke inhoud door hen is toegevoegd aan de update. In totaal gaat het om 38 patches die door Samsung zijn toegevoegd aan de update.

De Galaxy A34 en A54 in de Galaxy A54 en A34 vergelijking

In de details die door Samsung zijn gedeeld zien we dat verschillende zaken zijn aangepakt, al lijkt het deze maand vooral te gaan om minder ingrijpende veranderingen. We zien dat zwakke plekken in de One UI interface aangepakt worden. Daarnaast is een lek gedicht in de UWB chip en heeft Samsung werk gemaakt van optimalisaties in de Themakiezer op je Galaxy, en ook in bijvoorbeeld in de audio-system-service en in het menu met instellingen.

De update naar de juli-patch is reeds beschikbaar voor de Galaxy S23-serie, de modellen uit de S22-serie en de S21-reeks. In de komende tijd zal de update naar meer smartphones en tablets uitgerold worden. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je, graag samen met een screenshot. Mail je tip naar redactie @ droidapp.nl, hartelijk dank! Dan nemen wij hem mee in de berichtgeving!