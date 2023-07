Samsung Galaxy Tab S9-serie: specificaties en prijzen uitgelekt

Samsung zal naar verwachting tijdens het aankomende Galaxy Unpacked-evenement niet alleen twee nieuwe opvouwbare telefoons onthullen, maar ook drie nieuwe tablets. Hoewel het evenement pas op 26 juli plaatsvindt, zijn de specificaties en prijzen van de Galaxy Tab S9-serie al gelekt.

Nieuwe Galaxy Tab S9-serie

De Galaxy Tab S9-serie belooft indrukwekkende specificaties te bieden. Volgens de tipgever Ishan Agarwal zal de Galaxy Tab S9 uitgerust zijn met een 11-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een WQXGA-resolutie. Maar daar houdt het niet op. De Galaxy Tab S9+ zal een nog groter 12,4-inch OLED-scherm hebben, ook met een verversingssnelheid van 120Hz. En dan hebben we nog de grootste van de serie, de Galaxy Tab S9 Ultra, met een 14,6-inch OLED-scherm. Vorige week deelden we foto’s van de nieuwe Samsung-producten.

Als het aankomt op prestaties, dan zit het daarmee wel gtoed. Alle tablets in de Galaxy Tab S9-serie zullen worden aangedreven door de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor. Met maximaal 12GB RAM en 256GB opslagruimte voor de Galaxy Tab S9, 16GB RAM en 512GB opslagruimte voor de Galaxy Tab S9+ en 16 GB RAM en 1TB opslagruimte voor de Galaxy Tab S9 Ultra, is er meer dan genoeg kracht en opslagruimte om aan al je behoeften te voldoen. Verder worden de niewue tablets voorzien van een vier speakers, een optische vingerafdruklezer en natuurlijk de S Pen van Samsung. WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GPS en NFC zijn ook aanwezig, net als ondersteuning voor Samsung DeX.

De Galaxy Tab S9 wordt naar verluidt geleverd met een 13MP camera aan de achterkant, een 12MP camera aan de voorkant en een krachtige 8.400 mAh-batterij om ervoor te zorgen dat je nooit zonder stroom komt te zitten. De Galaxy Tab S9+ zal echter een stapje verder gaan en genieten van een dubbele camera aan de achterzijde, bestaande uit een 13MP hoofdcamera en een 8MP secundaire camera. Voor selfies en videobellen is er een 12 MP ultragroothoekcamera aan de voorkant. Er is een 10.090 mAh batterij. Voor de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra heeft de fabrikant ook aan een dubbele camera gedacht; met een 13MP en een 8MP sensor. Aan de voorzijde zit tweemaal een 12 megapixel lens. De accucapaciteit komt uit op 11.200 mAh.

Als het gaat om software, kunnen we verwachten dat de Galaxy Tab S9-serie wordt geleverd met de nieuwste versie van Samsung’s eigen One UI-software, namelijk One UI 5.1.1, gebaseerd op Android 13. En met ondersteuning voor snel opladen tot 45W en de belofte van drie jaar Android OS-updates, biedt Samsung een ervaring die lang meegaat.

Wat betreft de prijzen, is er informatie opgedoken via SamInsider. Volgens het rapport zal de Galaxy Tab S9 in Europa beginnen bij €929,95 voor de versie met alleen WiFi en 8GB RAM + 128GB opslagruimte. Als je meer kracht en opslagruimte nodig hebt, zou de variant met 12GB RAM en 256GB opslagruimte je ongeveer € 1049,95 kosten.

Voor degenen die de voorkeur geven aan een groter scherm en meer functies, is er de Galaxy Tab S9+. Voor de versie met alleen WiFi en 12GB RAM + 256GB opslagruimte wordt geschat dat de prijs rond de €1149 zal liggen. De duurste wordt de Galaxy Tab S9 Ultra, de WiFi-only versie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte wordt naar verwachting geprijsd op € 1369,95.

Op 26 juli verwachten we alle informatie van Samsung.