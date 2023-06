Samsung Galaxy Tab S9-serie duikt op in promotie: aankondiging in juli

Na de verschillende vouwbare smartphones en de nieuwe smartwatch, komt er ook een ander nieuw product aan. In juli zullen we kennismaken met de nieuwe Samsung Galaxy Tab S9-serie. De nieuwe tablets zijn nu te zien in een promotiefoto.

Galaxy Tab S9 in promo’s

De promoties van de Samsung Galaxy Tab S9 zijn opgedoken. Het nieuws volgt nadat we eerder al duidelijke marketingbeelden te zien kregen van de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5, maar ook van de nieuwe Galaxy Watch 6 zijn de nodige persfoto’s al opgedoken. Het beeld dat we nu zien van de Galaxy Tab S9-serie laat zien dat we drie modellen kunnen verwachten. Mogelijk gaat het om de Tab S9, Tab S9+ en de Tab S9 Ultra. Een vergelijkbare naamvoering als bij de Galaxy Tab S8-serie.

De foto’s laten vermoedelijk zien dat de tablets een IP-certificering hebben voor waterdichtheid. Volgens geruchten zou het een IP67-certificering zijn tegen stof en water. In de tablets zou naar verluidt de Snapdragon 8 Gen 2 voor Galaxy zitten, welke we kennen van de Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra. We verwachten bij de Tab S9 Ultra een 14,6 inch AMOLED-scherm met een 11,200 mAh batterij en 45W laden. Daarbij zou de Ultra voorzien zijn van twee 13MP front-camera’s.

Eind juli zullen we naar verwachting alle details te horen krijgen van Samsung. Natuurlijk houdt DroidApp je van alles op de hoogte.