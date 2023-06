Samsung Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 uitgelekt in marketingfoto’s

Er zijn nieuwe beelden verschenen van de twee nieuwe foldables van Samsung. Natuurlijk gaat het hier om de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5.

Marketingfoto’s van Samsung’s foldables

We kunnen weer nieuws met je delen over de twee nieuwe vouwbare toestellen van Samsung. Hierbij gaat het om de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. In de afgelopen tijd hebben we meermaals het gehad over de twee toestellen, en vandaag is dat niet anders. We zien marketingbeelden, waarbij de twee smartphones prominent in beeld worden gebracht.

Galaxy Z Fold 5

Met dank aan nieuwe leaks krijgen we ook nog wat extra informatie. Bijvoorbeeld over de Samsung Galaxy Z Fold 5. Dit toestel krijgt aan de buitenkant een 6,2 inch AMOLED scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Opengeklapt verschijnt er een 7,6 inch beeldscherm. De Samsung Galaxy Z Fold 5 krijgt een Snapdragon 8 Gen 2 processor met maximaal 12GB aan werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte. We verwachten een triple-camera met 50MP hoofdcamera. Ook is er een 4MP achter het scherm en zit er bij het buitenste scherm nog een 10 megapixel front-camera. We verwachten verder een 4400 mAh batterij met 25W laden.

Galaxy Z Flip 5

Nieuws hebben we ook over de Samsung Galaxy Z Flip 5. Dat toestel krijgt aan de buitenkant een duidelijk groter scherm. Eerder werd al duidelijk dat Samsung samenwerkt met Google voor het ondersteunen van verschillende Google-apps. Zo moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld Google Maps met je navigatie op het secundaire scherm te tonen. Ook kun je het zogenaamde cover-display gebruiken tijdens het maken van selfies.

Eind juli zullen we alle informatie te weten komen over de nieuwe toestellen. DroidApp zal je natuurlijk over alles op de hoogte houden.