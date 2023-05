Samsung Galaxy Z Flip 5 coverscherm duikt op: groter dan voorganger

Er is wederom nieuws te melden over de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5. Een doorgaans betrouwbare bron deelt een foto van het coverscherm van de Flip. Hier zien we een duidelijk groter scherm dan bij de voorganger van het toestel. Wat kunnen we verwachten bij het nieuwe toestel?

Coverscherm van Galaxy Z Flip 5

In de afgelopen tijd hebben we al het nodige aan nieuws voorbij zien komen over de nieuwe vouwbare toestellen van Samsung. Zo verschenen renders van de Fold 5, en kwam ook de Galaxy Z Flip 5 al voorbij in het geruchtencircuit. Dankzij leaker Ice Universe komen we nu nog een extra detail te weten over de vouwbare fliptelefoon. Het toestel is namelijk te zien op een duidelijke soort van persfoto, waarbij het coverscherm aan de buitenkant van de telefoon is te zien.

Het externe scherm van de Samsung Galaxy Z Flip 5 zal een 3,4 inch scherm zijn, met een 720p HD-resolutie. Dit is aanzienlijk groter dan bij de Galaxy Z Flip 4. Dat toestel gaf je een scherm met een doorsnede van 1,9 inch. Veel informatie wordt nu nog niet gedeeld. Wel zou het scherm een pixeldichtheid hebben van 305 ppi en een beeldverhouding van 1:1,07. We zien dat het toestel verschillende widgets kan tonen op het scherm, en dat er ook ruimte is voor verschillende toepassingen van Samsung zelf.

We verwachten de nieuwe foldable van Samsung rond de zomer.