Samsung Galaxy S23, Z Flip/Fold 5 en Tab S9 krijgen One UI 6.1.1 vol functies

Samsung rolt voor verschillende modellen een nieuwe update uit. De nieuwe versie van One UI 6.1.1 wordt verspreid naar de modellen uit de Samsung Galaxy S23-serie, de Galaxy Z Flip 5, Fold 5 en de Tab S9-modellen. Met One UI 6.1.1 krijg je een hoop AI-functies tot je beschikking.

One UI 6.1.1 voor S23 en meer

Verschillende toestellen worden door Samsung geüpdatet. We krijgen meldingen van onder andere Arie en Dennis. De Galaxy S23-serie, de Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 en de tablets van de Galaxy Tab S9-serie worden geüpdatet met de grote AI-update, ofwel One UI 6.1.1. Opvallend is dat deze update nu losstaat van de security-patches die uitgerold worden. Dit betekent dat de security-patch op augustus blijft staan.

Je krijgt wel een hoop andere nieuwe functies tot je beschikking. Zo kun je een AI-functie gebruiken waarmee je iets tekent in een foto, en AI het vervolgens in de foto plaatst. We hebben deze functie bijvoorbeeld uitvoerig besproken in de Galaxy Z Fold 6 review. Teken een kat in de woonkamer en Galaxy AI plaatst hem in de echte foto. Verder kun je een portretfunctie gebruiken op basis van een echte foto. Tevens zijn er verbeteringen voor de verschillende andere AI-functies voor bijvoorbeeld het vertalen en samenvatten van teksten.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Z Fold 5, Z Fold 6 en de Galaxy Tab S9 tablets.

