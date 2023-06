Samsung Galaxy Watch 6 en 6 Classic te zien op foto’s

We zien nieuwe beelden van de nieuwe smartwatches van Samsung. De Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic die deze zomer verwacht worden. Dankzij het lek komen we meer over de horloges te weten.

Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic uitgelekt

De verwachting is dat Samsung binnenkort twee nieuwe horloges zal presenteren. Vermoedelijk gebeurt dit eind juli, wanneer de fabrikant ook de nieuwe Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 laat zien aan het publiek. Dankzij informatie uit verschillende bronnen kunnen we je nu nieuws delen over de Samsung Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 6 Classic. We zien foto’s, maar ook andere eigenschappen komen voorbij.

Galaxy Watch 6 Classic

Om te beginnen bij de Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Daar keert de roterende ring weer terug, zo is de verwachting. Iets wat de afgelopen twee versies niet meer gebeurde. De smartwatch komt beschikbaar in de kleuren zwart en zilver, en komt mogelijk in een later stadium nog in meer kleuren op de markt. De bekende knoppen voor terug en home, die we kennen van de Watch 5 komen ook bij de 6 Classic terug.

De Samsung Galaxy Watch 6 Classic komt beschikbaar in twee varianten. Een 43mm model en een 47mm model. Het is de verwachting dat het horloge uitgebracht wordt met een lederen armband. Vermoedelijk krijgt het horloge een 1,47 inch scherm en is er mogelijk een Exynos W980 processor voor beide modellen.

Galaxy Watch 6

Over de ‘normale’ Galaxy Watch 6 hebben we ook wat informatie. Dit horloge komt op de markt in de kleuren goud/beige, zilver en zwart. Samsung is verder van plan om de zijknoppen van de Watch 5 mee te nemen naar de 6-serie. Zowel het standaard model als de Classic krijgen waterbestendigheid volgens de 5ATM standaard.