Fitbit smartwatches krijgen zomer-update met nieuwe opties

Voor de smartwatches van Fitbit staan een aantal verbeteringen en nieuwe functies klaar. Het gaat om updates voor de Sense 2, Versa 4, Charge 5 en de Inspire 3. Ook de Luxe wordt niet vergeten met het updaten.

Updates voor je Fitbit

Vijf Fitbit-smartwatches worden bijgewerkt met een update voor de zomer. Er staat een update klaar voor de Fitbit Charge 5, de Sensa 2, Versa 4, Inspire 3 en de Fitbit Luxe. Eén van de meest opvallende veranderingen is de toevoeging van drie nieuwe wijzerplaten, waardoor gebruikers een grotere keuze hebben aan ontwerpen. Deze nieuwe wijzerplaten zijn beschikbaar op de Charge 5, de Luxe en de Inspire 3. Bovendien kunnen gebruikers van de Sense 2 en Versa 4 nu ook wijzerplaten wijzigen door lang op het startscherm te drukken. Een feature die we kennen van bijvoorbeeld smartwatches met Wear OS. Daarnaast wordt een wijzerplaat die voorheen exclusief was voor de Charge 5, nu ook beschikbaar gemaakt voor de Luxe en de Inspire 3.

Een andere handige verbetering is te vinden op de Charge 5, de Luxe en de Inspire 3, waar het nu gemakkelijker is om toegang te krijgen tot alle trainingsmodi waaruit je kunt kiezen. Het trainingsmenu toont nu alle beschikbare trainingsmodi op Fitbit, waarbij de meest recent gebruikte modi bovenaan worden weergegeven voor gemakkelijke toegang. Je hoeft niet langer de Fitbit-app op je telefoon te openen om de lijst aan te passen.

Ook is er een aanpassing gedaan om het bijhouden van de menstruatiegezondheid eenvoudiger te maken, zodat je je telefoon vaker in je zak kunt laten. Op de Sense 2 en de Versa 4 is het nu mogelijk om cyclusstatussen te loggen, te bewerken en informatie in één oogopslag te bekijken, allemaal zonder dat je de Fitbit-app op je telefoon hoeft te openen.

Een andere handige verbetering is de leesbaarheid van meldingen op fitnesstrackers, die nu in meer talen gemakkelijker te lezen zijn met ondersteuning voor het uitrollen van tekst van rechts naar links. Deze functie is beschikbaar voor de Sense 2, de Versa 4, de Charge 5, de Luxe en de Inspire 3.

Voor Fitbit Premium-abonnees is er ook goed nieuws. Hun dagelijkse gereedheidsscore wordt nu prominenter weergegeven. Hoewel Google nog niet veel details heeft vrijgegeven, belooft het gemakkelijkere toegang tot deze score op elke Fitbit-smartwatch of -tracker in de toekomst. Google is begonnen met het uitrollen van deze verbeteringen vanaf deze week, maar het kan even duren voordat ze beschikbaar zijn voor iedereen.