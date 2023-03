Fitbit maakt verschillende functies gratis beschikbaar

Fitbit heeft bekend gemaakt dat bepaalde functionaliteit niet meer achter de betaalmuur komen te zitten. Het gaat om de historische gegevens van je eigen gezondheidsgegevens. Eerder was dit alleen beschikbaar met Fitbit Premium.

Historische gezondheidsgegevens niet meer betaald

Fitbit is een ontzettend handig platform voor het bijhouden van je gezondheidsgegevens, maar voor sommige functies moest je de portemonnee trekken. Vanaf nu wordt een functie achter de betaalmuur vandaan gehaald en gratis beschikbaar gesteld. Het gaat om het Fitbit Health Metrics Dashboard. In dit dashboard kun je de historische gegevens van verschillende metingen terugvinden.

Het gaat om bijvoorbeeld hartslaggegevens met de variabiliteit en de rust, maar ook om andere data. Denk hierbij aan de ademhalingsfrequentie, de zuurstofverzadiging in het bloed en de huidtemperatuur. De beschikbaarheid van gegevens hangt af van welke gegevens aangeleverd worden door de smartwatch. Gebruikers konden tot nu toe alleen de gegevens tot 7 dagen geleden inzien. Dat is nu niet langer meer het geval. Je kunt nu bijvoorbeeld ook terecht voor een overzicht hiervan van de afgelopen 30, 60 of 90 dagen.

De wijziging wordt door Google, dat tegenwoordig eigenaar is van Fitbit, vanaf vandaag beschikbaar gesteld, maar het kan zijn dat het nog even duurt totdat iedere gebruiker de functionaliteit terugziet op zijn of haar apparaat.