Fitbit komt met nieuwe slaapprofielen: wat is je slaapgedrag?

Wil je nog beter inzicht in je slaapgedrag? Met de nieuwe update van Fitbit kun je de nieuwe slaapanalyse gebruiken.

Slaapprofiel van Fitbit

Ben je Fitbit Premium gebruiker, dan krijg je toegang tot de nieuwe optie Slaapprofielen, die door Google is aangekondigd. Het meten van je slaap met de wearables van Fitbit behoort al lang tot de mogelijkheden. Op basis van je slaapgedrag krijg je een score, en ook kun je met Smart Wake op het juiste moment in je slaap wakker gemaakt worden.

Nu zijn er dus de Slaapprofielen. Hiermee wordt gekeken naar je slaapgedrag op lange termijn. Dit patroon kan vergeleken worden met het slaapgedrag van zes dieren, zodat je ziet op welk dier je het meest lijkt qua slaappatroon. Op basis van tien statistieken worden de metingen vergeleken met vergelijkbare personen en zo zie je welke verbeteringen er mogelijk zijn voor je slaap.

Om de slaapprofielen te krijgen dien je minimaal 14 nachten per maand de Fitbit te dragen. Daarbij dien je te beschikken over een Fitbit Sense, Versa 2, Versa 2, Charge 5, Luxe of Inspire 2 en te beschikken over Fitbit Premium.