Oppo Watch Free: wearable met focus op je gezondheid voor 99 euro

Oppo heeft een nieuwe wearable aangekondigd; de Oppo Watch Free. Deze nieuwe wearable moet bijdragen aan een betere gezondheid, en het hebben van controle over je gezondheid. Het horloge komt naar Nederland voor een bedrag van 99 euro.

Oppo Watch Free

Oppo heeft al langere tijd ervaring met het uitbrengen van horloges en smartwatches, en nu is daar een nieuw model bijgekomen. Maak kennis met de Oppo Watch Free; een betaalbaar horloge dat verschillende gezondheidsopties biedt voor een betaalbare prijs. Het horloge is voorzien van een 1,64 inch OLED-scherm met een resolutie van 456 x 280 pixels, de gladde band heeft een lederen-look. De nieuwe Watch Free kan overweg met zowel Apple iOS als Android.

De Oppo Watch Free is voorzien van OSleep die professionele, uitgebreide en gepersonaliseerde slaapmonitoring geeft. Tevens geeft het een analyse van voor, tijdens en na het slapen. Middels de snurkrisicobeoordeling kunnen slaapproblemen gedetecteerd worden en kan de smartwatch suggesties doen. Er is een optische hartslagsensor en een 6-assige bewegingssensor. Bewegen is geen probleem, want er worden meer dan 100 sportmodi ondersteund. Middels algoritmen kunnen vier van deze automatisch gestart worden, zonder dat je als gebruiker hiervoor iets hoeft te doen.

De batterij van de Oppo Watch Free moet het volgens de fabrikant 14 dagen uithouden; vijf minuten laden is genoeg om hem weer een dag te gebruiken. Het apparaat kan gekocht worden bij MediaMarkt en Amazon.