Samsung kondigt grote februari-update aan voor Galaxy Watch 4

De Samsung Galaxy Watch 4 smartwatches kunnen een grote update verwachten deze maand. De grote software-update komt beschikbaar voor de Samsung Galaxy Watch 4 en de Classic. Er komen onder andere nieuwe gezondheidsopties beschikbaar.

Februari-update voor Watch 4

Een nieuwe update wordt nu uitgerold voor de Samsung Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic, dit heeft Samsung bekend gemaakt. De smartwatches worden bijgewerkt met een februari-update die verschillende verbeteringen brengt.

De software-update brengt in ieder geval verbeteringen op het gebied van de lichaamssamenstelling. Hierbij kun je nieuwe doelen en inzichten bekijken en bijhouden. Je ziet direct hoe het met je doel gesteld staat, denk aan het gewicht, het percentage lichaamsvet en de spiermassa. Op deze manier moet je nog meer gemotiveerd worden om aan je doelen te werken. De nieuwe informatie is zichtbaar in de Samsung Health app.

Verder is de intervaltraining bijgewerkt waarmee je de intensiteit beter kunt volgen en kunt instellen. Verder kun je de VO2 Max waarde inzien, en is er de optie toegevoegd waarmee je kunt zien hoeveel je zweet tijdens een activiteiten. Daarbij krijg je te zien hoeveel water je moet drinken om dit weer te compenseren. Samsung geeft ook herstelhartslagmetingen waarbij het twee minuten na afloop van de training een overzicht geeft.

Voor het slapen zijn er ook verbeteringen bij de Galaxy Watch 4. Er is een nieuw programma van de slaapcoach, die je gepersonaliseerde tips geeft. Dit moet je helpen om beter te rusten. Hierbij moet rekening gehouden worden met routines en kan het ook overweg met slimme apparaten die verbonden zijn met SmartThings. Wanneer je slaapt kan bijvoorbeeld de verlichting of de tv uitgeschakeld worden.

De update wordt nu uitgerold. Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van de Watch 4? Lees dan onze uitgebreide Samsung Galaxy Watch 4 review.