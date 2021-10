Samsung geeft Galaxy Watch 4 verschillende nieuwe functies met update

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de smartwatches uit de Galaxy Watch 4-serie. De smartwatches worden uitgerust met een reeks nieuwe functies; en die zetten we voor je op een rijtje.

Galaxy Watch 4 met nieuwe functies

Onlangs werd de Galaxy Watch 4-serie aangekondigd door Samsung. De fabrikant heeft de smartwatches voorzien van Google’s Wear OS, met een eigen sausje en eigen functies. Nu heeft Samsung een nieuwe update vrijgegeven waarbij gebruikers een reeks nieuwe functies kunnen gebruiken.

Je kunt vanaf nu de perfecte wijzerplaat samenstellen. Deze kun je personaliseren zodat deze past bij je persoonlijkheid en levensstijl. Hierbij is er de nieuwe Brick-wijzerplaat die je direct inzicht geeft in je bewegingen en activiteiten. Daarnaast kun je kiezen uit nieuwe achtergronden, met live wallpapers die we kennen van de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3, maar ook kun je kiezen voor een uitgebreide weersvoorspelling op je wijzerplaat.

Samsung geeft je verder op de Galaxy Watch 4 de optie om direct een app te starten die je vaak gebruikt. Verder kun je een bewegende GIF kiezen voor de MyPhoto+ wijzerplaat. Een andere optie die Samsung heeft toegevoegd zijn de speelsere animaties die je moeten aansporen om meer te bewegen. Er zijn ook nieuwe gestures, waarbij je gebaren kunt gebruiken om een oproep aan te nemen, een alarm te negeren of om een andere beweging te kiezen. Samsung zegt hierover het volgende;

“Met gebarenbediening kun je meer doen met eenvoudige handbewegingen. Naast het tweemaal op en neer bewegen van je onderarm om oproepen te ontvangen en het tweemaal draaien van je pols om oproepen te weigeren of alarmen te negeren, bevat de update een nieuwe handbeweging. Deze beweging dient als een handige snelkoppeling om een gekozen app of functie te activeren. Door een simpele ‘klop, klop’-beweging, kun je een vooraf geselecteerde app openen, de lijst met trainingen weergeven, een lamp aandoen of zelfs een nieuwe herinnering maken. Je hebt toegang tot een app of functie – je favoriete of meest gebruikte – zonder een vinger op te tillen of op een knop te drukken.”

Valdetectie is ook een nieuwe functie. Hiermee is het horloge in staat om te herkennen of je bent gevallen. Bij de Watch 4 kun je nu de gevoeligheid hiervoor aanpassen en er kan een SOS-melding gestuurd worden naar maximaal vier geselecteerde contacten in geval van nood. Om slimmer te trainen geeft Samsung je 60 dagen gratis Strava Premium. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Galaxy Watch 4. De Watches zijn te bestellen bij Samsung, Coolblue en Bol.com.