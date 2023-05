Samsung Galaxy Watch 6 Classic op beeld verschenen

Online zijn renders verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy Watch 6 Classic. De nieuwe smartwatch wordt later dit jaar verwacht, samen met nog een model in de Watch 6-serie.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic in renders

Dankzij leaker OnLeaks krijgen we een beter beeld van de nieuwe Samsung Galaxy Watch 6 Classic. De nieuwe smartwatch zou later dit jaar tijdens Galaxy Unpacked 2023 aangekondigd moeten worden; mogelijk samen met de Z Flip 5 en Fold 5, en mogelijk ook de Tab S9-tablets. Nu is er zoals gezegd nieuws over de Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Deze smartwatch zal samen met nog een ander model in de Watch 6-serie aangekondigd worden.

Opvallend aan het nieuwe horloge is de aanwezigheid van de roterende ring, een kenmerk die we bij de vorige generatie niet meer terug zagen. Enkel bij de Galaxy Watch 4 Classic was de fysieke ring nog terug te vinden. Bij de Classic-versie van de Watch 6 zien we dit dus ook terug. Het scherm zal wederom rond zijn en zou volgens de berichten groter zijn dan het 1,4 inch scherm van de Watch 5 Pro. Mogelijk krijgt de Samsung Galaxy Watch 6 Pro een 1,47 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 470 x 470 pixels. Verder gaan er geruchten over een 425 mAh batterij, waar dit bij de 4 Classic nog 361 mAh was.

Mogelijk krijgen we deze zomer meer informatie over de nieuwe lancering(en) van Samsung. Als we meer informatie kunnen delen met je, houden we je natuurlijk op de hoogte!