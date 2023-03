‘Samsung Galaxy Watch 6-modellen krijgen grotere accu’

Samsung zou verschillende verbeteringen klaar hebben staan voor de Galaxy Watch 6-serie. De modellen krijgen naar verluidt een grotere accu dan wat we vandaag de dag terugvinden in de Galaxy Watch 5-modellen.

Grotere accu in Galaxy Watch 6

De Samsung Galaxy Watch 6-serie is al meermaals in het nieuws voorbijgekomen. De fabrikant komt vermoedelijk binnenkort met de nieuwe smartwatches. Begin maart verscheen al het nieuws over een nieuw soort scherm dat Samsung zou willen gebruiken in het horloge. Nu komen we het volgende nieuws te weten, wat rondgaat in het geruchtencircuit.

Het bericht gaat rond over de accucapaciteit van de modellen uit de Samsung Galaxy Watch 6-serie. Volgens bronnen krijgen de nieuwe smartwatches een grotere accucapaciteit dan de huidige Watch 5-modellen. Het zou om zowel het standaard model gaan, als de Classic-variant. Als de informatie klopt dan krijgt het 44mm model van de Watch 6 en het 46mm model van de Watch 6 Classic een 425 mAh batterij. Dit is bij het huidige model nog 410 mAh. Samsung plant ook ook een 40mm versie van de Watch 6 en een 42mm versie van de Galaxy Watch 6 Classic. Beide modellen komen met 300 mAh accu. Bij de huidige 40mm versie van de Galaxy Watch 5 moesten we het doen met een 284 mAh.

De huidige smartwatch in de Galaxy Watch 5 review

Dit bericht doet dus bevestigen dat we weer een Classic-versie kunnen verwachten van de Galaxy Watch. Dit was bij de Watch 5-serie niet het geval, terwijl dit bij ‘de 4’ nog wel een keuze was. In plaats daarvan Samsung met een Galaxy Watch 5 Pro. Dat horloge had een flinke accu van 590 mAh. Of er dit jaar een Pro-model uitkomt, dat is niet bekend. Daarbij is onduidelijk in hoeverre de vrij geringe verhoging van de capaciteit uit gaat maken in het uithoudingsvermogen. Smartwatches met Wear OS staan doorgaans niet bekend om hun riante uithoudingsvermogen.