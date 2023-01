Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 5 krijgen update: cameracontroller en meer

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 5. De twee smartwatches krijgen nieuwe camerafuncties, zoals de nieuwe cameracontroller. Echter is er wel een kanttekening te maken over deze update.

Camera-update voor Galaxy Watch 4 en Watch 5

Eerder heeft Samsung het nieuws gedeeld dat er een nieuwe update uitgerold gaat worden voor de Watch 4- en Watch 5-modellen. Hiermee krijgen de smartwatches enkele handige camerafuncties die gebruikt kunnen worden op de Galaxy-toestellen. Nieuw is bijvoorbeeld de cameracontroller die je kunt gebruiken. Hiermee kun je bijvoorbeeld in- en uitzoomen met de camera, door je vingers naar elkaar toe te brengen op het scherm van je horloge, of door aan de ring van het horloge te draaien. Een andere functie is de functie ‘Diagnose verbonden apparaat’ in de Samsung Members app. Hiermee kun je direct inzien of de sensoren en functies goed werken van je verbonden smartwatch.

De update komt beschikbaar voor alle modellen in de Samsung Galaxy Watch 4- en Galaxy Watch 5-serie. Echter, je hebt niet direct wat aan de update. De nieuwe functies werken namelijk alleen op bepaalde toestellen met One UI 5.1 en nieuwer. Het gaat om toestellen uit de S-serie vanaf de Galaxy S20-serie en de Z-modellen vanaf de Z Flip. Overigens is het dan ook nog wachten op de update naar One UI 5.1. De update is namelijk nog niet vrijgegeven. Wanneer dit gaat gebeuren is ook nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de Samsung Galaxy S23-serie geleverd wordt met One UI 5.1, dus het kan zomaar zo zijn dat we vanaf februari de update op de reeds uitgebrachte toestellen terug gaan zien.