Samsung rolt nieuwe Galaxy Watch- en Buds 2 Pro update uit voor betere camera-ervaring

In de komende weken stelt Samsung een nieuwe update beschikbaar voor de Samsung Galaxy Watch-modellen met Wear OS, en de Galaxy Buds 2 Pro. Met de nieuwe update krijgen gebruikers verbeteringen aangereikt voor de camera-ervaring. Wat heeft de update te bieden?

Update voor Galaxy Watch en Buds 2 Pro

Samsung heeft het nieuws gedeeld dat er een nieuwe update aanstaande is voor de Galaxy Watch en de Galaxy Buds 2 Pro. Ondanks dat het twee totaal verschillende apparaten zijn, heeft de update wel hetzelfde doel; het verbeteren van de camera-ervaring op je Samsung Galaxy-smartphone. Een speciale koppeling tussen het draagbare apparaat en de Galaxy-smartphone zorgt dit dat je meer opties tot je beschikking krijgt. Bij de Galaxy Buds 2 Pro gaat het om de toevoeging van 360 Audio Recording, bij de Galaxy Watch om de Camera Controller.

Samsung geeft hierover de volgende uitleg over de werking van de functionaliteit.

Met 360 Audio Recording kunnen gebruikers het geluid in de video vastleggen, precies zoals zij het horen. Door de Galaxy Buds2 Pro te koppelen aan een Galaxy smartphone kan iedereen overal en altijd video’s maken met realistisch geluid, zonder het gebruik van professionele apparatuur. Doordat er in elk oordopje een microfoon zit, kan het geluid in 360 graden worden opgevangen. Zo wordt de sensatie gewekt dat de luisteraar zich daadwerkelijk in de ruimte bevindt. Hierdoor kunnen gebruikers met een verbonden koptelefoon, de video’s met levensecht geluid bekijken.

Door foto’s en video’s te maken met een Galaxy houd je in elke situatie de creatieve controle. Een voorbeeld hiervan, is de Camera Controller-app op de Galaxy Watch. Met deze app kunnen gebruikers de camera van hun telefoon rechtstreeks vanaf hun pols bedienen. Een nieuwe update, die binnenkort beschikbaar is op de Galaxy Watch5- en Watch4-serie, voegt zoommogelijkheden toe aan Camera Controller. Gebruikers kunnen de zoomcamera op afstand bedienen, door simpelweg op de wijzerplaat te knijpen of door aan de ring rond het scherm te draaien. Deze functie is ideaal voor het maken van groepsfoto’s of selfies op grotere afstand.

De update voor de Galaxy Buds 2 Pro wordt vanaf 17 januari uitgerold. De functie zal in eerste instantie alleen werken met de Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4 (en de nieuwe Galaxy S23). Vanaf februari is de Camera Controller beschikbaar voor de Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 en Watch 4 Classic.