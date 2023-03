‘Xiaomi werkt aan smartwatch met Wear OS’

Het portfolio van Xiaomi bestaat al reeds uit een aantal smartwatches. Als de berichten kloppen, dan kan het zomaar zijn dat daar binnenkort meer horloges aan toegevoegd worden. Xiaomi zou werken aan een Wear OS smartwatch.

Xiaomi met Wear OS smartwatch?

Xiaomi heeft de Smart Band-modellen, die we ook wel kennen als de Mi Band, en onlangs hadden we een mooie preview van de Xiaomi Watch S1 Pro. Dat horloge werd voorgesteld op het Mobile World Congress. Echter lijkt dat niet het enige waar de Chinese fabrikant mee bezig is. Het merk werkt volgens de berichten aan een nieuwe smartwatch welke voorzien is van het Wear OS-platform, het besturingssysteem van Google. Dit platform komen we al tegen op smartwatches van Fossil, Google zelf en natuurlijk Samsung, dat het onder andere gebruikt op de Galaxy Watch 5.

De Watch S1 Pro

Tot nu toe gebruikt Xiaomi haar eigen smartwatch software, maar het kan dus zomaar zijn dat dit gaat veranderen. Volgens bronnen krijgt het volgende model Wear OS 3. Er is nog wel wat werk aan de winkel, want onder andere de accuduur is onder Wear OS beduidend korter dan bij modellen van Xiaomi’s eigen software. Wel zal het nieuwe Wear OS horloge werken met de Xiaomi Wear / Mi Fitness app. Meer details zijn nog niet bekend. Wanneer we meer informatie hebben over een nieuwe Wear OS smartwatch van Xiaomi, houden we je natuurlijk op de hoogte!