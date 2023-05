Samsung Galaxy Tab S9 Ultra verschenen in renders

Er zijn renders verschenen van de nieuwe Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. De tablet is te zien van alle kanten. Het apparaat lijkt een vergelijkbaar design te krijgen als zijn voorganger. We verwachten ook nog twee andere tablet-modellen in de Tab S9-serie.

Galaxy Tab S9 Ultra in renders

Op het internet krijgen we een blik op de komende Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. De tablet, die vermoedelijk samen met de Galaxy Tab S9 en de Tab S9+ aangekondigd zal worden, wordt in de komende maanden verwacht. Qua ontwerp zullen er geen wereldschokkende veranderingen doorgevoerd worden, zo lijkt het. Het ontwerp van de Tab S9 Ultra komt namelijk voor een groot deel overeen met dat van de Tab S8 Ultra, de huidige high-end tablet van de Koreanen. Eerder zagen we de Tab S9+ renders al voorbij komen.

Nieuw is wel dat de Tab S9 Ultra twee camera’s in de hoek krijgt, achterop. Verder krijgt het nieuwe apparaat van Samsung een flink scherm, met een grootte van 14,6 inch. Deze levert een resolutie van 2960 x 1848 pixels. Hierbij zou het formaat uitkomen op 326 x 209 x 55 millimeter en een gewicht van 737 gram. De 11.200 mAh batterij moet met 45W opgeladen kunnen worden en vermoedelijk krijgt de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra de Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Deze processor kennen we al uit de Galaxy S23-serie zoals bij de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra.

Mogelijk zien we deze zomer de nieuwe Tab S9-serie, samen met de aankondiging van de Galaxy Z Flip 5 en Fold 5, maar het is ook goed mogelijk dat Samsung een ander moment hiervoor heeft bedacht.