Samsung sloopt SmartThings app: dit is de oplossing

Samsung heeft de SmartThings app gesloopt. De applicatie die gebruikt kan worden voor het bedienen van slimme apparaten van het merk, heeft gebruikers uitgelogd en laat zich niet meer bedienen. Het probleem lijkt al weken voor te doen.

SmartThings app onbruikbaar

Samsung heeft de SmartThings app om slimme apparaten mee te bedienen. Denk aan je robotstofzuiger, verlichting, televisies, airco of andere slimme producten van Samsung, zoals ook de locator tag die je met SmartThings Find weer terug kunt vinden. DroidApp ontdekte dat de applicatie echter door Samsung gesloopt is. De applicatie is daardoor onbruikbaar voor de gebruikers van de toepassing. Even snel kijken of je robotstofzuiger zijn rondje heeft gereden, is daarmee dus onmogelijk.

Wanneer je de SmartThings app opent, krijg je de melding dat je automatisch uitgelogd bent bij je Samsung account. Je dient opnieuw in te loggen om de SmartThings app te blijven gebruiken. Echter beland je dan in een loop, zo blijkt uit testen van DroidApp, die bevestigd worden door verschillende gebruikers. Wanneer je opnieuw wilt inloggen met je Samsung-account dien je een verificatiecode in te voeren, die je weliswaar krijgt, maar waarna er verder niets gebeurd. En zo beland je in een loop.

Gelukkig is er een relatief eenvoudige oplossing. Wanneer je de applicatie verwijdert van je smartphone of tablet, en vervolgens opnieuw installeert uit de Google Play Store, kun je op de normale manier inloggen. Dit werkt mogelijk het beste als je in de huidige app nog aanvinkt dat de inlog op dit apparaat bewaard mag worden.