‘Samsung stelt komst Galaxy Tab S9-serie uit’

De komst van de Samsung Galaxy Tab S9-serie lijkt even in de ijskast te zijn gezet. De nieuwe tablet-serie lijkt namelijk voorlopig er niet aan te komen. Wat is er aan de hand?

Langer wachten op Galaxy Tab S9

Samsung zou volgens de laatste berichten hebben besloten om de Galaxy Tab S9-serie voorlopig nog niet aan te kondigen. In februari van dit jaar werd de Galaxy Tab S8-serie gepresenteerd, samen met de smartphones uit de Galaxy S22-serie. Het lijkt er nu niet op dat Samsung in februari wederom nieuwe tablets gaat presenteren, zo wordt duidelijk uit een rapport dat online is verschenen.

Er worden verschillende redenen genoemd waarom we niet in februari de nieuwe Galaxy Tab S9-modellen te zien krijgen. Eén van de redenen is de onzekerheid in de wereldwijde economische markten. Daarnaast zouden de verkopen van tablets afnemen bij de Zuid-Koreaanse fabrikant. Reden voor Samsung om nog even door te gaan met de Galaxy Tab S8-modellen en de Galaxy Tab S9-serie nog even voor zich uit te schuiven.

De Galaxy Tab S8-serie verscheen overigens 18 maanden, circa anderhalf jaar, nadat de Tab S7-serie verscheen. Het kan goed zijn dat Samsung hetzelfde plan heeft voor de Galaxy Tab S9-serie. Als dat het geval is, dan krijgen we ze mogelijk volgend jaar augustus te zien.