Samsung presenteert robuuste Galaxy Tab Active 4 Pro

Een nieuwe robuuste tablet is door Samsung aangekondigd. Voor veeleisende omgevingen heeft het merk de Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro gepresenteerd. Wat heeft deze tablet te bieden?

Galaxy Tab Active 4 Pro

We kennen al de Galaxy Tab S8 en onlangs verscheen de Samsung Galaxy Tab A8 review, een betaalbare tablet voor het hele gezin. Nu komt er een nieuwe tablet in het aanbod van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro is de nieuwste tablet. Deze moet robuust genoeg zijn onder alle omstandigheden. Er is volgens Samsung een grote vraag naar robuuste, mobiele en verbonden apparaten waarmee je overal kunt werken.

De Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro biedt een 10,1 inch Full-HD TFT-scherm met Corning Gorilla Glass. Vanuit de doos draait het apparaat op Android 12 met de One UI skin. Er is een 13 megapixel camera, 8 megapixel front-camera, een niet nader genoemde octa-core processor, 6GB RAM, 128GB opslagruimte en ruimte voor een geheugenkaart. De 7600 mAh batterij is vervangbaar. Desgewenst is er 5G-support. Op het gebied van robuustheid biedt de tablet IP68 certificering en is het bestand tot vallen tot 1 meter hoogte. Met de meegeleverde beschermhoes is dit 1,2 meter. Verder kan het apparaat tegen extreme hoogten, hoge temperaturen, trillingen en vochtigheid. Dankzij Key Mapping kun je zelf een handige functie aan een toets koppelen.

De tablet gaat 829 euro kosten en wordt is de Enterprise Edition met 5G. Vanaf oktober is het apparaat hier beschikbaar.