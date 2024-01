Samsung komt met robuuste Galaxy XCover 7 en Tab Active 5

Twee nieuwe robuuste apparaten zijn aangekondigd door Samsung. De fabrikant komt met de Samsung Galaxy XCover 7 en de Galaxy Tab Active 5. De smartphone en tablet komen direct met Android 14 op de markt.

Samsung presenteert Galaxy XCover 7

We beginnen met de nieuwe robuuste smartphone van Samsung. Het merk komt met de Samsung Galaxy XCover 7, een robuuste telefoon die direct met Android 14 verchijnt. Kenmerkend voor het nieuwe model zijn volgens de fabrikant de krachtige camera en een groter scherm met hogere resolutie. Samsung levert het toestel met Corning Gorilla Glass Victus+ en een stof- en waterbestendige behuizing. De Galaxy XCover 7 moet tegen een val van 1,5 meter hoogte kunnen.

Samsung voorziet de Galaxy XCover 7 van zowel 5G als WiFi 5. Er is een 6,6 inch 60Hz Full-HD+ scherm en een 50 megapixel camera. Aan de voorzijde zit een 5 megapixel front-camera. Er is een octa-core processor, bijgestaan door 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De 4050 mAh batterij kan verwisseld worden. Tevens is er een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset en natuurlijk is er Samsung Knox. De XCover Key is personaliseerbaar en laat je een eigen gekozen actie koppelen.

Samsung brengt de Galaxy XCover 7 uit voor een bedrag van 359 euro. De smartphone zal later deze maand officieel verkrijgbaar zijn.

Galaxy Tab Active 5

Het andere nieuwe product is de Samsung Galaxy Tab Active 5. Een nieuwe tablet met eveneens een robuust ontwerp. De tablet is uitgerust met WiFi 6 en 5G. Aanwezig is een 8,0 inch 120Hz scherm met een WUXGA resolutie. Er is een 13 megapixel camera en 5 megapixel front-camera. Er is 6/8GB RAM en 128/256GB opslagruimte. De 5050 mAh accu van de tablet kun je verwisselen.

De Tab Active 5 kan ook in de No Battery Mode gebruikt worden. Dit betekent dat het apparaat non-stop gebruikt kan worden in bijvoorbeeld een voertuig, waarmee de accu weer gespaard wordt. De tablet (en ook de XCover 7) is voorzien van een POGO aansluiting.

De Galaxy Tab Active 5 gaat voor 579 euro over de toonbank.