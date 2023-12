Gmail krijgt nieuw design op tablets

Google voert een nieuw design door in de tablet-versie van e-mailapp Gmail. De applicatie wordt voorzien van een nieuwe interface, die de werkbaarheid moet verbeteren. Welke verbeteringen heeft Gmail doorgevoerd?

Gmail vernieuwd voor tablets

Google werkt zijn Gmail-app voor tablets bij, waarbij de elementen in de onderste balk worden verplaatst naar een links uitgelijnd overzicht. De update verplaatst ook de opstelknop en het hamburgermenu naar de zijbalk, waardoor een onbelemmerd zicht op de e-maillijst ontstaat. Dit moet de productiviteit vergroten.

De update wordt uitgerold met versie 2023.11.12.x en is momenteel nog niet voor iedereen beschikbaar. Het is waarschijnlijk dat de update gefaseerd wordt uitgerold, dus het kan even duren voordat je hem ziet. Het nieuwe overzicht is een onderdeel van Material Design dat wordt gebruikt in grotere lay-outs. Het is bedoeld om de verticale ruimte op grote schermen beter te benutten. Snelkoppelingen voor bijvoorbeeld Chats en Spaces zijn ook verplaatst naar de zijkant.