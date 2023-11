Google test met Gmail voor Android grote afmeldknop

Gmail voor Android krijgt mogelijk binnenkort een grote afmeldknop. Dit blijkt uit screenshots waaruit blijkt dat Google de functie aan het testen is. Eerder werd door Google in de Gmail app al een optie toegevoegd om je snel uit te schrijven voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven.



Afmeldknop in Gmail

Google is van plan om een prominente knop “Afmelden” toe te voegen aan Gmail op Android. Deze knop zal verschijnen naast het e-mailadres van de afzender in alle e-mails waarvoor je je kunt afmelden. Dit maakt het veel gemakkelijker om je op deze manier bijvoorbeeld af te melden voor nieuwsbrieven die je niet langer meer wenst, of waar je sowieso niet om gevraagd hebt.

Op dit moment is het afmelden van spam-e-mail op Android een beetje omslachtig. Je moet eerst het menu met drie punten openen en vervolgens “Afmelden” selecteren. Als de afzender geen afmeldingslink heeft toegevoegd, moet je alsnog naar de onderkant van de e-mail scrollen om de link te vinden, om je buiten Gmail om af te melden.

De nieuwe knop “Afmelden” zal deze problemen oplossen. Het is niet bekend wanneer Google de Gmail app uitbreidt met de nieuwe knop.