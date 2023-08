Samsung Galaxy Z Flip 5, Fold 5, Tab S9 en Watch 6 verkrijgbaar in Nederland

Samsung heeft een hoop nieuwe producten uitgebracht in ons land. De fabrikant legt twee foldables, drie tablets en de nieuwe smartwatches in de winkels. Volgens Samsung laten de producten positieve cijfers zien.

Nieuwe Samsung-producten uitgebracht

Een kleine twee weken geleden heeft Samsung verschillende nieuwe producten aangekondigd. Twee foldables; de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5, drie nieuwe tablets in de Galaxy Tab S9-serie en twee smartwatches in de Galaxy Watch 6-serie. De producten die op 26 juli werden aangekondigd zijn nu officieel verkrijgbaar in ons land.

Flip en Fold

De twee vouwbare smartphones zijn populairder dan ooit, zo laat het merk weten. Ten opzichte van de vorige generatie, de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4, is het aantal pre-orders met 40 procent gestegen in ons land. Wereldwijd gezien wordt er het meest gekozen voor de Galaxy Z Flip 5; dit is in 65 procent van de gevallen zo. De Samsung Galaxy Z Flip 5 valt op door het grotere coverscherm waarop je nu ook verschillende apps kunt draaien, zoals WhatsApp, Google Maps, YouTube en Netflix. De Galaxy Z Fold 5 valt op door de nieuwe kleuren en de handige S Pen Case die je optioneel kunt aanschaffen.

Tab S9 en Watch 6

Bij de Galaxy Tab S9-serie kun je kiezen uit drie modellen, het standaard model, de Plus en de Ultra. Vooral voor de creatievelingen biedt de tablet nu nog meer mogelijkheden en is hij verder verbeterd. De Samsung Galaxy Watch 6 modellen zijn voorzien van een betere gezondheidscoach die je beter helpen met bewegen en slapen.

Heb je nog geen bestelling geplaatst, dan kun je nu profiteren van enkele verschillende voordelen en kortingen. Zo krijg je tot 200 euro extra inruilwaarde op de vouwbare smartphones en een jaar gratis Samsung Care+. Bij de Galaxy Watch 6 krijg je zowel een gratis Fabric Band en afhankelijk van het model 50-70 euro cashback. De Tab S9-modellen worden geleverd met een gratis Book Cover Keyboard Slim.

Je kunt voor de producten terecht bij Samsung zelf, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Belsimpel, Mobiel. Ook kun je de smartphones vinden bij KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2.