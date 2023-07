Samsung presenteert nieuwe Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 (preview)

Twee nieuwe vouwbare smartphones zijn aangekondigd door Samsung. Het zijn de langverwachte Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Nu de nieuwe toestellen officieel zijn gepresenteerd, kunnen we alle details met je delen.

Galaxy Z Flip 5 en Fold 5

Na maanden van geruchten en berichten is nu eindelijk het hoge woord eruit. Samsung heeft haar nieuwe foldables officieel aangekondigd. De nieuwe smartphones in kwestie zijn de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5.

Voor beide smartphones gebruikt Samsung de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset, die we ook al kennen van de Samsung Galaxy S23-serie. In onze Galaxy S23 Ultra review en de uitgebreide Galaxy S23+ review waren we al erg enthousiast over de processor, waarbij deze efficiƫnter en energiezuiniger is dan veel Exynos-alternatieven uit de fabriek van Samsung zelf.

Daarbij heeft Samsung gewerkt aan het scharnier van de twee modellen. Deze zorgt ervoor dat er geen opening meer ontstaat wanneer het toestel gesloten is. Wat ons opvalt is dat de vouwnaad in het scherm nog steeds duidelijk voelbaar is.

Samsung Galaxy Z Flip 5

We beginnen met de Samsung Galaxy Z Flip 5. Deze smartphone is aan de buitenzijde voorzien van een 3,4 inch scherm. Dit beeldscherm is een stuk groter dan bij voorgaande modellen. Ondersteunende apps kunnen hierop direct geopend worden, zonder dat je dus je telefoon open hoeft te klappen. Onder andere Google Maps, Netflix, YouTube, WhatsApp en verschillende Samsung-apps zijn direct te benaderen via het cover-scherm. In de toekomst moet het aantal ondersteunende apps nog verder uitgebreid worden. Vooral het raadplegen van de navigatie of snel beantwoorden van een WhatsApp-bericht is hierdoor veel prettiger geworden. Naar onze mening is het scherm van veel meer toegevoegde waarde nu dan bij eerdere modellen.

Opengeklapt verschijnt er een 6,7 inch Full-HD+ AMOLED-scherm. De Galaxy Z Flip 5 heeft een 12 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel groothoeklens. De front-camera telt 10 megapixel. De accucapaciteit van het toestel komt uit op 3700 mAh en het opladen blijft staan op 25W. Samsung brengt het toestel uit met 8GB RAM en 256/512GB aan opslagruimte.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Volgens Samsung kiezen de meeste mensen bij het zoeken naar een vouwbare telefoon nog altijd voor de Flip-versie. Toch gelooft Samsung nog zeker in een markt voor de Fold 5. Deze zien we dan ook terug bij de aankondiging van vandaag. De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5 is wat smaller en 9 gram lichter dan zijn voorganger, waardoor deze prettiger in de hand moet liggen. Een speciale S Pen Case komt op de markt, waarmee je de S Pen gemakkelijk mee kunt nemen. Deze S Pen wordt meegeleverd bij deze case. De prijs van deze cover komt uit op 99,95 euro.

De camera van de Galaxy Z Fold 5 is gelijk aan die van de Galaxy Z Fold 4. Wel zijn er verschillende software-optimalisaties doorgevoerd, zo belooft de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Fold is voorzien van een 50 megapixel hoofdcamera, 10 megapixel telelens met 3x zoom en een 12 megapixel groothoeklens. De selfie-camera telt 10 megapixel.

Samsung levert de Galaxy Z Fold 5 met 12GB aan werkgeheugen. Verder heeft de smartphone 256GB, 512GB of 1TB aan opslagruimte. Er is verder een 4400 mAh batterij met 25W laden aanwezig.

Beschikbaarheid

Samsung brengt de Galaxy Z Flip 5 uit voor een bedrag van 1199 euro (8GB/256GB) en 1319 euro (8GB/512GB). Je kunt hierbij kiezen uit vier kleuren; Graphite Black, Cream, Lavendel en Mint. Voor de Samsung Galaxy Z Fold 5 kun je kiezen uit de kleuren Phantom Black, Cream en Icy Blue. De prijs komt uit op 1899 euro voor 12GB/256GB en 2019 euro voor de variant met 512GB opslagruimte.

De nieuwe smartphones zijn inclusief een pre-order aanbieding beschikbaar bij Samsung zelf, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Mobiel. Plaats je een pre-order, dan krijg je gratis een jaar Samsung Care+, tot 200 euro extra inruilwaarde op je toestel en wanneer je voor meer opslagruimte kiest krijg je tot 240 euro terug. De toestellen worden vanaf 11 augustus uitgeleverd.