Samsung Galaxy Unpacked 2023: volg hier de livestream

Verschillende nieuwe producten zullen we vandaag gaan zien tijdens de nieuwe aankondiging van Samsung. Het merk komt met de nieuwe foldables, nieuwe tablets en mogelijk nog nieuwe smartwatches. Wil je niets missen, volg dan hier de livestream.

Samsung aankondiging: livestream

Vanmiddag is het tijd voor een nieuwe editie van Samsung Galaxy Unpacked. Tijdens het nieuwe aankondigingsmoment van Samsung zal het merk verschillende nieuwe producten presenteren. Als we afgaan op de geruchten, kunnen we de nodige nieuwe dingen verwachten. Zo wordt verwacht dat Samsung hier de Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 als nieuwe smartphone aankondigt. Ook verwachten we drie nieuwe tablets uit de Tab S9-serie en komen de nieuwe Watch 6-smartwatches vermoedelijk vandaag breed in het nieuws.

Om 13:00 uur Nederlandse tijd kunnen we alles te weten komen over de nieuwe producten van Samsung. De aankondiging van de fabrikant is in thuisland Zuid-Korea, maar je kunt uiteraard alles direct live volgen via de livestream. Natuurlijk lees je vanmiddag ook gelijk alles over de nieuwe dingen van Samsung op DroidApp terug! De livestream van Samsung kun je hieronder volgen.