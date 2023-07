Samsung Galaxy Z Flip 5 krijgt beter extern display en toetsenbord

Met nog een ruime week te gaan tot de officiële aankondiging van Samsung, komen we steeds meer te weten over wat Samsung van plan is. Nu is er nieuws over de Galaxy Z Flip 5. Dit toestel zal verschillende verbeteringen krijgen voor het externe scherm.

Extern scherm van Galaxy Z Flip 5

Er zijn nieuwe foto’s uitgelekt van de Samsung Galaxy Z Flip 5. De informatie die hierover naar buiten komt gaat over het externe scherm, aan de buitenkant van de smartphone. In aanloop naar de Unpacked-aankondiging van het bedrijf krijgen we steeds vaker details en informatie te weten. Dat is nu dus over het Flip-model.

Zes screenshots onthullen een wallet-app met bijvoorbeeld vliegtickets, een kalenderwidget die het hele scherm benut, een weer-app, de oproepgeschiedenis, een tijd- en batterijwidget met een persoonlijke foto en de verrassende functie om berichten te beantwoorden met een volwaardig toetsenbord op het cover display van de Galaxy Z Flip 5.

Voorgaande Flip-modellen van Samsung ontvingen kritiek vanwege hun beperkte cover displays, terwijl andere merken de grootte van het display juist uitbreidden, maar functionaliteit inperkten. Een voorbeeld hiervan is Oppo’s Find N2 Flip, dat geen apps ondersteunt en beperkt is tot een kleine lijst met widgets, waarbij het zelfs geen volledig toetsenbord ondersteunt (hoewel sommige onofficiële oplossingen beschikbaar zijn).

Op basis van deze gelekte beelden lijkt het erop dat de Galaxy Z Flip 5 vergelijkbaar zal zijn wat betreft de functionaliteiten van het cover display. Hoewel er geen volledige apps zichtbaar zijn, gaan geruchten rond dat sommige Google-apps wel op dit externe display kunnen verschijnen. Op 26 juli zullen we alle details te horen krijgen van Samsung. DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden.

Volgens dezelfde bron, Roland Quandt, wordt de telefoon in Roemenië met een prijs verwacht van 1335 euro.